Сладкая жизнь. Фестиваль тортов

Сладкоежек, детей и любителей изысканных вкусов приглашают на фестиваль тортов в ресторан Tiramisu Loft. 4 марта вы узнаете о новинках в кондитерской индустрии, увидите дизайнерские кулинарные шедевры и испытаете гастрономическое наслаждение.



На фестивале тортов представят свадебную и детскую дизайнерские коллекции. Вы увидите, что торт может стать настоящим произведением искусства, при этом сохраняя удивительный вкус. Не ждите простых названий и знакомых «медовиков». Вы окажитесь в окружении тортов со статуэтками известных героев, а также сладостей с изысканными начинками. Также вы узнаете о трендах в кулинарии и попробуйте последний писк моды - кейк попс. Cake pops представляют собой бисквитными шарики на палочке, покрытые шоколадной глазурью.



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Стоимость: бесплатно

