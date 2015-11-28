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Сладкая жизнь. Фестиваль тортов

Сладкоежек, детей и любителей изысканных вкусов приглашают на фестиваль тортов в ресторан Tiramisu Loft. 4 марта вы узнаете о новинках в кондитерской индустрии, увидите дизайнерские кулинарные шедевры и испытаете гастрономическое наслаждение.

На фестивале тортов представят свадебную и детскую дизайнерские коллекции. Вы увидите, что торт может стать настоящим произведением искусства, при этом сохраняя удивительный вкус. Не ждите простых названий и знакомых «медовиков». Вы окажитесь в окружении тортов со статуэтками известных героев, а также сладостей с изысканными начинками. Также вы узнаете о трендах в кулинарии и попробуйте последний писк моды - кейк попс. Cake pops представляют собой бисквитными шарики на палочке, покрытые шоколадной глазурью.

Необходима регистрация

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
4 марта, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
Tiramisu Loft, Писарева ул., 3а
Идет 1 человек
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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