28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Фантастический фестиваль по книгам Макса Фрая
Сбежать от суровой реальности в мир Макса Фрая получится 5 марта. Вооружитесь оптимизмом и обаятельным нахальством сэра Макса и отправляйтесь гулять по «Мостовым Ехо».
В воскресенье вы можете покинуть суетный город и отправиться на поиск приключений. Нет гарантий, что вы вернетесь оттуда. Но, если вернетесь, то точно не будете такими же как прежде.
На фестивале «Мостовые Ехо» вы научитесь шить лоохи, рисовать на песке, узнаете о таро по книге Макса Фрая «78», купите множество сувениров и попробуйте фантастические угощения. Безжалостные организаторы приготовили жестокие викторины и коварные квесты.
Побудьте в мире своих сокровенный снов о другой жизни.
Стоимость: бесплатно
В воскресенье вы можете покинуть суетный город и отправиться на поиск приключений. Нет гарантий, что вы вернетесь оттуда. Но, если вернетесь, то точно не будете такими же как прежде.
На фестивале «Мостовые Ехо» вы научитесь шить лоохи, рисовать на песке, узнаете о таро по книге Макса Фрая «78», купите множество сувениров и попробуйте фантастические угощения. Безжалостные организаторы приготовили жестокие викторины и коварные квесты.
Побудьте в мире своих сокровенный снов о другой жизни.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
5 марта, с 12:00 до 19:00
Место проведения:
«Библиотека друзей», Московское шоссе, 2
Я иду!
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