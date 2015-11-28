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Джаз в большом городе

Петербург медленно просыпается от зимней спячки и сытной Масленицы, чтобы встретить весну. 24 марта в креативном пространстве «Ткачи» Петербург еще раз подтвердит свою репутацию города джаза.

Фестиваль джазовой музыки организуют Константин Хазанович и Билли Новик (лидер группы Billy’s Band). Вы услышите все варианты джаза от терпкой классики до латин-джаза и фьюжена. На сцене выступят проект «Звёзды петербургского джаза» и Эми Питерс, а яркие кубинские нотки привнесёт оркестр Cuban Jazz Combo.

Вдохновившись мастерством, вы можете тут же взять урок по вокалу и танцам и выйти с фестиваля совсем другим человеком.
Фестиваль пройдет
24 марта, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Я иду!
Теги
Билли Новик, Константин Хазанович и его квинтет, пространство "Ткачи", фестиваль джаза
Фестиваль
Добавил velimira
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