Джаз в большом городе

Петербург медленно просыпается от зимней спячки и сытной Масленицы, чтобы встретить весну. 24 марта в креативном пространстве «Ткачи» Петербург еще раз подтвердит свою репутацию города джаза.



Фестиваль джазовой музыки организуют Константин Хазанович и Билли Новик (лидер группы Billy’s Band). Вы услышите все варианты джаза от терпкой классики до латин-джаза и фьюжена. На сцене выступят проект «Звёзды петербургского джаза» и Эми Питерс, а яркие кубинские нотки привнесёт оркестр Cuban Jazz Combo.



Вдохновившись мастерством, вы можете тут же взять урок по вокалу и танцам и выйти с фестиваля совсем другим человеком.

