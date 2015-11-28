28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Самоеды на высоте. Фестиваль в «Этажах»
В первые мартовские выходные Лофт Проект «Этажи» проведет фестиваль ласковых белоснежных самоедов на Крыше. Вы пообщаетесь с милыми собаками, узнаете об особенностях этой породы, порезвитесь в снегу и полюбуетесь городом с высоты.
На крыше Лофта «Этажи» соберутся владельцы белоснежных собак и сами пушистые любители холодов. Самоеды похожи одновременно и на белого медвежонка, и на белого волка. Это энергичная собака, которая всегда норовит «прокатить» хозяина с ветерком даже будучи не запряженной в спортивную упряжную езду. При этом у самоедов повышенный уровень социализации, и они очень дружелюбны. На фестивале у вас будет возможность порезвиться вместе с самоедами, узнать у владельцев собак все подробности воспитания этой породы. А также насладиться панорамой центра города и согревающим глинтвейном.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
На крыше Лофта «Этажи» соберутся владельцы белоснежных собак и сами пушистые любители холодов. Самоеды похожи одновременно и на белого медвежонка, и на белого волка. Это энергичная собака, которая всегда норовит «прокатить» хозяина с ветерком даже будучи не запряженной в спортивную упряжную езду. При этом у самоедов повышенный уровень социализации, и они очень дружелюбны. На фестивале у вас будет возможность порезвиться вместе с самоедами, узнать у владельцев собак все подробности воспитания этой породы. А также насладиться панорамой центра города и согревающим глинтвейном.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Фестиваль пройдет
c 4 марта, 09:00 по 5 марта, 21:00
Место проведения:
Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74
Я иду!
Теги
Добавить комментарий