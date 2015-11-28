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Самоеды на высоте. Фестиваль в «Этажах»

В первые мартовские выходные Лофт Проект «Этажи» проведет фестиваль ласковых белоснежных самоедов на Крыше. Вы пообщаетесь с милыми собаками, узнаете об особенностях этой породы, порезвитесь в снегу и полюбуетесь городом с высоты.

На крыше Лофта «Этажи» соберутся владельцы белоснежных собак и сами пушистые любители холодов. Самоеды похожи одновременно и на белого медвежонка, и на белого волка. Это энергичная собака, которая всегда норовит «прокатить» хозяина с ветерком даже будучи не запряженной в спортивную упряжную езду. При этом у самоедов повышенный уровень социализации, и они очень дружелюбны. На фестивале у вас будет возможность порезвиться вместе с самоедами, узнать у владельцев собак все подробности воспитания этой породы. А также насладиться панорамой центра города и согревающим глинтвейном.

Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Фестиваль пройдет
c 4 марта, 09:00 по 5 марта, 21:00
Место проведения:
Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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