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Улыбка чеширского кота. Фестиваль шотландских кошек
Весна в знаменитом Лофте «Этажи» начинается со знакомства с дружелюбными животными. 4 и 5 марта приходите на фестиваль шотландских кошек, которые покорят вас милыми круглыми глазами и загадочной улыбкой чеширского кота.
На фестивале гости познакомятся с двумя типами шотландских кошек: со стоячими ушками и с прижатыми к голове или, как их принято называть, вислоухими. Шотландские кошки любых разновидностей очень тепло относятся к детям, поэтому рекомендуется приходить на фестиваль именно с детьми. Это одна из самых распространенных пород, поскольку идеально подходят для жизни в семье, они покладисты и интеллигенты от природы, а их всевозможные окрасы, круглая мордочка и глаза покорят даже черствое сердце.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
На фестивале гости познакомятся с двумя типами шотландских кошек: со стоячими ушками и с прижатыми к голове или, как их принято называть, вислоухими. Шотландские кошки любых разновидностей очень тепло относятся к детям, поэтому рекомендуется приходить на фестиваль именно с детьми. Это одна из самых распространенных пород, поскольку идеально подходят для жизни в семье, они покладисты и интеллигенты от природы, а их всевозможные окрасы, круглая мордочка и глаза покорят даже черствое сердце.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Фестиваль пройдет
c 4 марта, 09:00 по 5 марта, 21:00
Место проведения:
Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74
Я иду!
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