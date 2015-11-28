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Шедевры французского кино для милых дам

В Музее советских игровых автоматов покажут шедевры французского кино. Лучший подарок на международный женский день - это совместный просмотр романтических комедий. В программе «Амели», «Влюбись в меня, если осмелишься», «1+1».

Начнется показ с непростой истории богатого аристократа Филиппа, который прикован к инвалидному креслу, и молодого человека, только вышедшего из тюрьмы - Дрисса. Фильм «1+1» расскажет о жажде жизни, человеколюбии и дружбе. Затем вы насладитесь самым любимым французским фильмом - «Амели», который не нуждается в представлении. А завершит кинопоказ история строптивой пары, которая затеяла опасную игру - «Влюбись в меня, если осмелишься».

Стоимость: от 450 рублей
Вечеринка пройдет
c 7 марта, 23:00 по 8 марта, 04:00
Место проведения:
Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в
Я иду!
Теги
куда пойти на неделе, музей советских игровых автоматов, французское кино
Вечеринка
Добавил velimira
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