28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Шедевры французского кино для милых дам
В Музее советских игровых автоматов покажут шедевры французского кино. Лучший подарок на международный женский день - это совместный просмотр романтических комедий. В программе «Амели», «Влюбись в меня, если осмелишься», «1+1».
Начнется показ с непростой истории богатого аристократа Филиппа, который прикован к инвалидному креслу, и молодого человека, только вышедшего из тюрьмы - Дрисса. Фильм «1+1» расскажет о жажде жизни, человеколюбии и дружбе. Затем вы насладитесь самым любимым французским фильмом - «Амели», который не нуждается в представлении. А завершит кинопоказ история строптивой пары, которая затеяла опасную игру - «Влюбись в меня, если осмелишься».
Стоимость: от 450 рублей
Начнется показ с непростой истории богатого аристократа Филиппа, который прикован к инвалидному креслу, и молодого человека, только вышедшего из тюрьмы - Дрисса. Фильм «1+1» расскажет о жажде жизни, человеколюбии и дружбе. Затем вы насладитесь самым любимым французским фильмом - «Амели», который не нуждается в представлении. А завершит кинопоказ история строптивой пары, которая затеяла опасную игру - «Влюбись в меня, если осмелишься».
Стоимость: от 450 рублей
Вечеринка пройдет
c 7 марта, 23:00 по 8 марта, 04:00
Место проведения:
Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в
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