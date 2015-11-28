Шедевры французского кино для милых дам

В Музее советских игровых автоматов покажут шедевры французского кино. Лучший подарок на международный женский день - это совместный просмотр романтических комедий. В программе «Амели», «Влюбись в меня, если осмелишься», «1+1».



Начнется показ с непростой истории богатого аристократа Филиппа, который прикован к инвалидному креслу, и молодого человека, только вышедшего из тюрьмы - Дрисса. Фильм «1+1» расскажет о жажде жизни, человеколюбии и дружбе. Затем вы насладитесь самым любимым французским фильмом - «Амели», который не нуждается в представлении. А завершит кинопоказ история строптивой пары, которая затеяла опасную игру - «Влюбись в меня, если осмелишься».



Стоимость: от 450 рублей

