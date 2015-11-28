28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Праздничная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург
8 марта в ресторане «Море» пройдет Праздничная вечеринка, посвященная Международному женскому дню.
Не знаете, как порадовать прекрасных дам? Подарите им незабываемый юмористический праздник.
Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург уже подготовили особую программу для праздничного шоу. В ней много первоклассных шуток и юмористических зарисовок.
Весь вечер на сцене: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», а также Валентин Сидоров, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие. Ведущие вечера – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.
Стоимость: от 1000 рублей
Не знаете, как порадовать прекрасных дам? Подарите им незабываемый юмористический праздник.
Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург уже подготовили особую программу для праздничного шоу. В ней много первоклассных шуток и юмористических зарисовок.
Весь вечер на сцене: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», а также Валентин Сидоров, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие. Ведущие вечера – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.
Стоимость: от 1000 рублей
Вечеринка пройдет
8 марта, с 20:00 до 23:00
Место проведения:
Ресторан «Море», Петровская коса, д.9
Я иду!
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