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Праздничная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

8 марта в ресторане «Море» пройдет Праздничная вечеринка, посвященная Международному женскому дню.

Не знаете, как порадовать прекрасных дам? Подарите им незабываемый юмористический праздник.
Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург уже подготовили особую программу для праздничного шоу. В ней много первоклассных шуток и юмористических зарисовок.

Весь вечер на сцене: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», а также Валентин Сидоров, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие. Ведущие вечера – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.

Стоимость: от 1000 рублей
Вечеринка пройдет
8 марта, с 20:00 до 23:00
Место проведения:
Ресторан «Море», Петровская коса, д.9
Я иду!
Теги
Comedy Club Saint-Petersburg, куда пойти 8 марта, куда пойти на неделе
Вечеринка
Добавил velimira
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