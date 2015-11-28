Праздничная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

8 марта в ресторане «Море» пройдет Праздничная вечеринка, посвященная Международному женскому дню.



Не знаете, как порадовать прекрасных дам? Подарите им незабываемый юмористический праздник.

Резиденты Comedy Club Санкт-Петербург уже подготовили особую программу для праздничного шоу. В ней много первоклассных шуток и юмористических зарисовок.



Весь вечер на сцене: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», а также Валентин Сидоров, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие. Ведущие вечера – Дмитрий Мишланов и Игорь Волков.



Стоимость: от 1000 рублей

