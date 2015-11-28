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Юбилейный концерт «Пикника»

7 марта на сцене СК «Юбилейный» группа «Пикник» представит программу «Юбилейная фантасмагория». На концерте появятся фантомы персонажей песен, будут задействованы светодиодные экраны,оживут световые конструкции, достойные лучших фантастических фильмов.

Группа «Пикник» готовит весенний концерт. Как считают сами музыканты, юбилей – это отличный повод сделать что-то необычное. Фантастические образы песен группы обретут плоть и станут визуальными, атмосфера нездешнего и выдуманного заполнит зал.

Сложно поверить, что «Пикник» старше всех самых известных российских рок-групп. В первом составе – еще без Эда Шклярского – коллектив собрался еще в 1978 году. В 1981 «Пикник» уже со Шклярским открывал легендарный ленинградский рок-клуб.

Стоимость: от 1800 рублей
Концерт пройдет
7 марта, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, д. 18
Я иду!
Теги
концерт в Юбилейном, куда пойти на неделе, пикник
Концерт
Добавил velimira
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