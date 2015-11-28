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Тоска по весне. Выставка тюльпанов в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петра Великого официально началась весна: расцвели первые подснежники и открылась выставка тюльпанов «Мечты о весне: путешествие в Голландию». Подарите себе цветочный день.

С 4 по 12 марта в Ботаническом саду цветут и радуют гостей 10 тысяч тюльпанов различных сортов и расцветок. Трудно найти более весеннее место чем павильон Зеленый домик, наполненный этими прекрасными цветами. Отличный повод порадовать себя живыми цветами на 8 марта или подарить себе кусочек Голландии.

Стоимость: 100-200 рублей
Выставка проходит
c 4 марта, 11:00 по 12 марта, 17:00
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Я иду!
Теги
ботанический сад петербург, выставка тюльпанов, куда пойти на выходных, кула пойти на неделе
Выставка
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