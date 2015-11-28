28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Тоска по весне. Выставка тюльпанов в Ботаническом саду
В Ботаническом саду Петра Великого официально началась весна: расцвели первые подснежники и открылась выставка тюльпанов «Мечты о весне: путешествие в Голландию». Подарите себе цветочный день.
С 4 по 12 марта в Ботаническом саду цветут и радуют гостей 10 тысяч тюльпанов различных сортов и расцветок. Трудно найти более весеннее место чем павильон Зеленый домик, наполненный этими прекрасными цветами. Отличный повод порадовать себя живыми цветами на 8 марта или подарить себе кусочек Голландии.
Стоимость: 100-200 рублей
С 4 по 12 марта в Ботаническом саду цветут и радуют гостей 10 тысяч тюльпанов различных сортов и расцветок. Трудно найти более весеннее место чем павильон Зеленый домик, наполненный этими прекрасными цветами. Отличный повод порадовать себя живыми цветами на 8 марта или подарить себе кусочек Голландии.
Стоимость: 100-200 рублей
Выставка проходит
c 4 марта, 11:00 по 12 марта, 17:00
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
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