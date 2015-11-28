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Фестиваль здоровья и весны «Цитрус»

Как метко заметил Воланд в бессмертном романе «Мастер и Маргарита» свежесть может быть только одна – первая, она же последняя. И 11 марта в креативном пространстве «Ткачи» пройдет фестиваль первой свежести «Цитрус».

На фестивале «Цитрус» активные гости могут взять уроки танцев или улучшить собственную гибкость на стретчинге. Гурманы останутся довольными широким выбором полезных лакомств, которые не портят фигуру, улучшают здоровье и просто бьют наповал витаминным составом. Насладитесь сиреневым мороженым, фиалковым капучино, черемуховым тортом, бананово-пряными маффинами. И, конечно, же гуру расскажут о правильном питании, а на ярмарке можно приобрести что-то полезное и весеннее.

Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
11 марта, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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