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День рождения Русского музея

19 марта Государственный Русский музей приглашает на свой день рождения. В этот день сотрудники музея проведут городские экскурсии, а вечером пройдет литературный вечер.

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 марта 1898г. В 122 день рождения музея для петербуржцев устроят бесплатные экскурсии по городу, на которых расскажут истории строительства дворцов Русского музея, их владельцах и создании коллекции.

А в 17:00 начнется литературный вечер в Центре мультимедиа на Инженерной улице. Тема вечера «Рыцари и дамы», эпоха романтизма, время возвышенного отношения к любви. Гости послушают, как это было и как это есть сейчас – ведь быть романтиком вневременное увлеченье – особенно когда ты юн и на улице весна.

Стоимость: бесплатно

Необходима регистрация
Экскурсия пройдет
19 марта, с 11:00 до 19:00
Место проведения:
Инженерная, 8
Я иду!
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Экскурсия
Добавил velimira
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