День рождения Русского музея

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 марта 1898г. В 122 день рождения музея для петербуржцев устроят бесплатные экскурсии по городу, на которых расскажут истории строительства дворцов Русского музея, их владельцах и создании коллекции.А в 17:00 начнется литературный вечер в Центре мультимедиа на Инженерной улице. Тема вечера «Рыцари и дамы», эпоха романтизма, время возвышенного отношения к любви. Гости послушают, как это было и как это есть сейчас – ведь быть романтиком вневременное увлеченье – особенно когда ты юн и на улице весна.Необходима