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Фантастическая мебель Карлы Толомео

Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.

Мебель итальянского дизайнера Карлы Толомео похожа на сказочные цветы, изящных птиц и бабочек. Это первая выставка дизайнера в Петербурге, так же в Музее музыки покажут живопись и графику Толомео.

Карла Толомео была ученицей известного представителя «магического реализма» Джорджо де Кирико. С конца 90-х годов Толомео завоевала мир сюрреалистической яркой мебелью. Карла считает, что «современный дизайн делает из наших домов швейцарские клиники – бело, стерильно и скучно. В таких домах много пространства, но нет места для человека». Для самой художницы, главной задачей остается подарить людям красоту и счастье.

Стоимость: 100-300 рублей
Выставка пройдет
c 15 марта, 11:00 по 21 мая, 19:00
Место проведения:
Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Я иду!
Теги
выставка дизайнерской мебели, Карла Толомео, куда пойти на неделе, Шереметевский дворец
Выставка
Добавил velimira
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