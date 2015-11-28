Изысканный век. Выставка объединения «Голубая роза»

Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».



На выставке покажут около 80 живописных и графических работ из собрания Русского музея и частных коллекций Петербурга. В.Э.Борисов-Мусатов ведущий мастер русского символизма, его жизнь и творчество проникнуты настроениями Серебряного века, печальной задумчивостью, меланхолической мечтательностью. Первая выставка участников «Голубой розы» состоялась 110 лет назад. А сегодня зрители насладятся шедеврами Павла Кузнецова, Николая Крымова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, братьев Милиоти.



Стоимость: от 150 рублей

