28 ноября 2015 Выставка
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Изысканный век. Выставка объединения «Голубая роза»
Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».
На выставке покажут около 80 живописных и графических работ из собрания Русского музея и частных коллекций Петербурга. В.Э.Борисов-Мусатов ведущий мастер русского символизма, его жизнь и творчество проникнуты настроениями Серебряного века, печальной задумчивостью, меланхолической мечтательностью. Первая выставка участников «Голубой розы» состоялась 110 лет назад. А сегодня зрители насладятся шедеврами Павла Кузнецова, Николая Крымова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, братьев Милиоти.
Стоимость: от 150 рублей
На выставке покажут около 80 живописных и графических работ из собрания Русского музея и частных коллекций Петербурга. В.Э.Борисов-Мусатов ведущий мастер русского символизма, его жизнь и творчество проникнуты настроениями Серебряного века, печальной задумчивостью, меланхолической мечтательностью. Первая выставка участников «Голубой розы» состоялась 110 лет назад. А сегодня зрители насладятся шедеврами Павла Кузнецова, Николая Крымова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, братьев Милиоти.
Стоимость: от 150 рублей
Выставка проходит
c 2 марта, 10:00 по 29 мая, 18:00
Место проведения:
Михайловский дворец, Инженерная ул., 4
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