8 марта, среда
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (6/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Изысканный век. Выставка объединения «Голубая роза»

Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».

На выставке покажут около 80 живописных и графических работ из собрания Русского музея и частных коллекций Петербурга. В.Э.Борисов-Мусатов ведущий мастер русского символизма, его жизнь и творчество проникнуты настроениями Серебряного века, печальной задумчивостью, меланхолической мечтательностью. Первая выставка участников «Голубой розы» состоялась 110 лет назад. А сегодня зрители насладятся шедеврами Павла Кузнецова, Николая Крымова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, братьев Милиоти.

Стоимость: от 150 рублей
Выставка проходит
c 2 марта, 10:00 по 29 мая, 18:00
Место проведения:
Михайловский дворец, Инженерная ул., 4
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, Русский музей
Выставка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: