Музыку к «Гарри Поттеру» исполнит оркестр мандолин

Волшебную музыку из любимых фильмов о Мальчике-Который-Выжил исполнит экзотический «Квартет мандолин». 15 марта Театральный музей на площади Островского станет Хогвартсом, а зрители – настоящими колдунами.



Магические композиции Джона Уильямсона, написанные для саг о Гарри Поттере, исполнят в Театральном музее. Примечательно, что в переложении для такого старинного инструмента как мандолина, музыка к фильму зазвучит особенно эффектно. Чарующие звуки наполнят один из самых красивых залов Петербурга, и зрители могут представить себя в далекой Шотландии в волшебном замке.



Стоимость: 400 рублей

