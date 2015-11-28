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Музыку к «Гарри Поттеру» исполнит оркестр мандолин
Волшебную музыку из любимых фильмов о Мальчике-Который-Выжил исполнит экзотический «Квартет мандолин». 15 марта Театральный музей на площади Островского станет Хогвартсом, а зрители – настоящими колдунами.
Магические композиции Джона Уильямсона, написанные для саг о Гарри Поттере, исполнят в Театральном музее. Примечательно, что в переложении для такого старинного инструмента как мандолина, музыка к фильму зазвучит особенно эффектно. Чарующие звуки наполнят один из самых красивых залов Петербурга, и зрители могут представить себя в далекой Шотландии в волшебном замке.
Стоимость: 400 рублей
Магические композиции Джона Уильямсона, написанные для саг о Гарри Поттере, исполнят в Театральном музее. Примечательно, что в переложении для такого старинного инструмента как мандолина, музыка к фильму зазвучит особенно эффектно. Чарующие звуки наполнят один из самых красивых залов Петербурга, и зрители могут представить себя в далекой Шотландии в волшебном замке.
Стоимость: 400 рублей
Концерт пройдет
15 марта, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей, пл. Островского, 6
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