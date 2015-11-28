Невероятная выставка «Съеденный бог» в Музее стрит-арта

В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающая жизнь.



«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.



Стоимость: 250 рублей

