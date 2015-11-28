28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Невероятная выставка «Съеденный бог» в Музее стрит-арта
В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающая жизнь.
«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.
Стоимость: 250 рублей
«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.
Стоимость: 250 рублей
Выставка проходит
c Сегодня, 12:00 по 2 апреля, 20:00
Место проведения:
Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84
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