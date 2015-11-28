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Невероятная выставка «Съеденный бог» в Музее стрит-арта

В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающая жизнь.

«Съеденный бог» - это первая персональная выставка Сергея Карева в Музее стрит-арта. Через масштабные скульптуры художник рассказывает о связи и противоречиях между природным и социальным. Естественное смешивается с механическим, религиозное с социальным, прекрасное с пугающим.

Стоимость: 250 рублей
Выставка проходит
c Сегодня, 12:00 по 2 апреля, 20:00
Место проведения:
Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, музей стрит-арта
Выставка
Добавил velimira
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