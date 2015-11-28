28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Среди льда и холода. Фестиваль ледоколов
В конце апреля Северная столица вновь станет центром судостроения. Традиционный фестиваль ледоколов приглашает вас на увлекательные экскурсии по кораблям, интерактивные площадки и концерт.
Действующие ледоколы прибудут в Петербург и будут открыты для посещения. Откроется фестиваль парадом ледоколов, а завершится танцем буксиров в акватории Невы. Под открытым небом устроят показ фильмов о покорении Арктики, а лучшие музыканты споют песни на морскую тему. Конкурсы и развлекательная программа для всех возрастов, и интерактивная зона на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут радовать гостей два дня.
Стоимость: бесплатно
Действующие ледоколы прибудут в Петербург и будут открыты для посещения. Откроется фестиваль парадом ледоколов, а завершится танцем буксиров в акватории Невы. Под открытым небом устроят показ фильмов о покорении Арктики, а лучшие музыканты споют песни на морскую тему. Конкурсы и развлекательная программа для всех возрастов, и интерактивная зона на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут радовать гостей два дня.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
c 29 апреля, 10:00 по 30 апреля, 22:00
Место проведения:
Акватория Большой Невы, наб. Лейтенанта Шмидта, Английская наб.
Я иду!
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