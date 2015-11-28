Среди льда и холода. Фестиваль ледоколов

В конце апреля Северная столица вновь станет центром судостроения. Традиционный фестиваль ледоколов приглашает вас на увлекательные экскурсии по кораблям, интерактивные площадки и концерт.



Действующие ледоколы прибудут в Петербург и будут открыты для посещения. Откроется фестиваль парадом ледоколов, а завершится танцем буксиров в акватории Невы. Под открытым небом устроят показ фильмов о покорении Арктики, а лучшие музыканты споют песни на морскую тему. Конкурсы и развлекательная программа для всех возрастов, и интерактивная зона на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут радовать гостей два дня.



Стоимость: бесплатно

