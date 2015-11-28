Элементарно, Ватсон! Киноночь Бенедикта Камбербэтча

В субботу, 18 марта, в проекционном музее «Люмьер-Холл» ждут фанатов творчества британского актера Бенедикта Камбербэтча. Посмотрите три фильма по цене одного в уникальном зале, где огромные экраны расположены по всему пространству. В программе: «Игра в имитацию», «Третья звезда» и «Хокинг».



Может быть не каждый может выговорить фамилию кумира с первого раза, но это не мешает «Мистеру Холмсу» быть одним из самых известных и успешных актеров.



Начнется КиноНочь с исторической драмы «Игра в имитацию», основанной на реальных событиях. Камбербэтч сыграет британского криптографа Алана Тьюринга. Он не только умен, но и смел и пытается взломать код немецкой шифровальной машины «Энигма» во время Второй мировой войны.



Затем вы будете лить слезы на «Третьей звезде», ведь главный герой смертельно болен. По его просьбе трое друзей отправляются с ним в путешествие к заливу Барафандл в Пембрукшире. Во время путешествия раскрываются истинные характеры, но любовь и дружба восторжествуют.



И закончится прекрасная ночь драмой о жизни гениального ученого «Хокинг». Фильм рассказывает о ранних годах жизни Стивена Хокинга, его работе в Кембриджском университете и борьбе с боковым амиотрофическим склерозом.



Стоимость от 400 до 500 рублей

