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Музыка в раю. Прогулки с оркестром в Ботаническом саду

Ботанический сад устраивает музыкальные прогулки по субтропическому маршруту. Подарите себе мгновения невероятных ароматов и чистых звуков.

Ботанический сад Петра Великого приглашает на удивительную прогулку по самому теплому уголку парка. 18 и 19 марта в оранжереях субтропического маршрута в окружении камелий и пальм вы услышите райские мелодии, в исполнении живых музыкантов. На память останутся яркие фотографии и множество интересных подробностей, которыми поделятся экскурсоводы.

Стоимость: 150-300 рублей
Экскурсия пройдет
c 18 марта, 11:00 по 19 марта, 16:30
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Я иду!
Теги
ботанический сад петербург, куда пойти на выходных, субтропический маршрут
Экскурсия
Добавил velimira
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