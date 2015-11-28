Музыка в раю. Прогулки с оркестром в Ботаническом саду

Ботанический сад устраивает музыкальные прогулки по субтропическому маршруту. Подарите себе мгновения невероятных ароматов и чистых звуков.



Ботанический сад Петра Великого приглашает на удивительную прогулку по самому теплому уголку парка. 18 и 19 марта в оранжереях субтропического маршрута в окружении камелий и пальм вы услышите райские мелодии, в исполнении живых музыкантов. На память останутся яркие фотографии и множество интересных подробностей, которыми поделятся экскурсоводы.



Стоимость: 150-300 рублей

