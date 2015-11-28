28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Музыка в раю. Прогулки с оркестром в Ботаническом саду
Ботанический сад устраивает музыкальные прогулки по субтропическому маршруту. Подарите себе мгновения невероятных ароматов и чистых звуков.
Ботанический сад Петра Великого приглашает на удивительную прогулку по самому теплому уголку парка. 18 и 19 марта в оранжереях субтропического маршрута в окружении камелий и пальм вы услышите райские мелодии, в исполнении живых музыкантов. На память останутся яркие фотографии и множество интересных подробностей, которыми поделятся экскурсоводы.
Стоимость: 150-300 рублей
Ботанический сад Петра Великого приглашает на удивительную прогулку по самому теплому уголку парка. 18 и 19 марта в оранжереях субтропического маршрута в окружении камелий и пальм вы услышите райские мелодии, в исполнении живых музыкантов. На память останутся яркие фотографии и множество интересных подробностей, которыми поделятся экскурсоводы.
Стоимость: 150-300 рублей
Экскурсия пройдет
c 18 марта, 11:00 по 19 марта, 16:30
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
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