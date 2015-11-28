Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов

Фестиваль тюльпанов» на Елагином острове завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. Масштабное событие стало самым главным и ожидаемым праздником весны. 13 и 14 мая парк имени Кирова покроется тысячами ярких тюльпанов.



«Фестиваль тюльпанов» в Петербурге уже давно перерос в грандиозное действо. Помимо того, что остров украсят более 100 тысяч пестрых тюльпанов, во время фестиваля пройдут тематические мероприятия. Флористы представят композиции на тему «Пятый элемент», которые будут доступны для фотографирования. Среди редких сортов тюльпанов будут прогуливаться «живые скульптуры» и персонажи исторических эпох, а на крыльце Елагиного дворца развернется театральное действо. В этом году праздник тюльпанов посвятили Году экологии и особо охраняемых природных территорий, коей является и сам Елагин остров.

