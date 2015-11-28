28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Путешествие по страницам книг. Библионочь-2017
21 апреля все умники, интеллигенты и книжные зануды покажут как нужно отрываться. Библионочь-2017 готовит невероятные путешествия по страницам лучших книг.
Самое бюджетное приключение без риска для жизни и без лишних трат может подарить вам книга. Путешествуйте по миру своей и чужой фантазии, примеряйте лавры разных героев и злодеев. Как говорил Эйнштейн: «Логика может привести вас из пункта А в пункт В, а воображение – куда угодно». На Библионочи вы сыграете в живые шахматы, побеседуйте с безумный Шляпником, пройдете интересные квесты.
Полная программа появится позднее.
Самое бюджетное приключение без риска для жизни и без лишних трат может подарить вам книга. Путешествуйте по миру своей и чужой фантазии, примеряйте лавры разных героев и злодеев. Как говорил Эйнштейн: «Логика может привести вас из пункта А в пункт В, а воображение – куда угодно». На Библионочи вы сыграете в живые шахматы, побеседуйте с безумный Шляпником, пройдете интересные квесты.
Полная программа появится позднее.
Фестиваль пройдет
21 апреля, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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