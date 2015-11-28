Путешествие по страницам книг. Библионочь-2017

21 апреля все умники, интеллигенты и книжные зануды покажут как нужно отрываться. Библионочь-2017 готовит невероятные путешествия по страницам лучших книг.



Самое бюджетное приключение без риска для жизни и без лишних трат может подарить вам книга. Путешествуйте по миру своей и чужой фантазии, примеряйте лавры разных героев и злодеев. Как говорил Эйнштейн: «Логика может привести вас из пункта А в пункт В, а воображение – куда угодно». На Библионочи вы сыграете в живые шахматы, побеседуйте с безумный Шляпником, пройдете интересные квесты.



Полная программа появится позднее.

