Время смотреть в небо. Вечерние наблюдения за звездами в Планетарии

В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды.



Первый сеанс вечернего наблюдения за звездным небом в этом сезоне прошел 8 марта. 18 числа все желающие могут с комфортом устроиться в креслах Планетария, и унестись в космические просторы, изучить Луну, крупные планеты Солнечной системы, увидеть звездные скопления.



Стоимость: 200-400 рублей

