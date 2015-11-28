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Время смотреть в небо. Вечерние наблюдения за звездами в Планетарии
В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды.
Первый сеанс вечернего наблюдения за звездным небом в этом сезоне прошел 8 марта. 18 числа все желающие могут с комфортом устроиться в креслах Планетария, и унестись в космические просторы, изучить Луну, крупные планеты Солнечной системы, увидеть звездные скопления.
Стоимость: 200-400 рублей
Первый сеанс вечернего наблюдения за звездным небом в этом сезоне прошел 8 марта. 18 числа все желающие могут с комфортом устроиться в креслах Планетария, и унестись в космические просторы, изучить Луну, крупные планеты Солнечной системы, увидеть звездные скопления.
Стоимость: 200-400 рублей
Экскурсия пройдет
18 марта 20:30, 25, 26, 28, 29, 30 марта в 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4
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