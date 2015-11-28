Все грани мюзикла

Киноцентр «Родина» представляет ретроспективу американских мюзиклов. В программу вошли разножанровые ленты 70-хх и нулевых годов. Посмотрите на молодого Деппа, танцующего Траволту в зажигательных мюзиклах.



Если вы думаете, что жанр мюзикл исчерпывает себя «Чикаго» и «Кабаре», то вам точно дорога в «Родину». Шесть разноплановых лент покажут в апреле на большом экране. Легендарный фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Бриолин» с молодым Джоном Траволтой, Джонни Депп с начесом в «Плаксе», и «Американский астронавт», ставший одним из самых ярких музыкальных лент нулевых.



Программа фестиваля:



28 апреля 19:00 — «Американский астронавт» (2001)



Самуэль Кертис — одинокий ковбой, странствующий по Солнечной системе, как по Дикому Западу, от салуна до салуна. В салунах — только виски да другие одинокие ковбои, и ни одной танцовщицы.



29 апреля 17:00 — «Плакса» (1990)



Джонни Депп в роли звезды рок-н-ролла и бунтаря Уэйд Уокера по прозвищу «Плакса» сведет вас с ума своей способность ронять одну-единственную слезу. Главным героям не дают быть вместе идеологические предрассудки, поклонницы и строгая бабушка.



30 апреля 19:00 — «Бриолин» (1978)



Утопия 1950-х. Америка до Вьетнама, хиппи и нефтяных кризисов. Белые носки, атмосфера безудержного оптимизма и с блеском зачёсанные волосы и непревзойденно танцующий Джон Траволта.



30 апреля 21:10 — «Лак для волос» (1988)



В борьбу за звание мисс Авто вступают рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Гротеск, бурлеск, пародия и любовь к мюзиклам.



1 мая 19:00 — «Призрак рая» (1974)



Молодой композитор Уинслоу Лич обвинён в краже музыкального произведения, брошен в тюрьму и оклеветан бессовестным продюсером, который продал душу дьяволу.



1 мая 21:00 — «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975)



Скучные обыватели молодожены, сумасшедший учёный-трансвестит и старинный замок – что может быть лучше для настоящего мюзикла?



Стоимость: 300-350 рублей

