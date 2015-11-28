Сальвадор Дали. Классик 20 века

1 апреля в Музее Карла Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.



Осенью в Эрмитаже открылась выставка Сальвадора Дали и его круга, которая имела ошеломительный успех. Но выставка в музее Фаберже обещает быть настолько грандиозной, что и поклонники художника и просто любители искусства останутся довольны. На выставке представят более 150 живописных и графических работ Дали. Зрители смогут проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.



Вы увидите ранние пустынные пейзажи, освобожденные от гнета логики и рассудка. Но после того, как Сальвадор Дали покинул сюрреалистов, он провозгласил возврат к классическому искусству. Переосмысление живописи Микеланджело, Рафаэля, Вермеера стало основой его творчества второй половины.



Такого Дали вы еще не видели.



Стоимость: 200 – 450 рублей

