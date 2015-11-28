28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Большой концерт StandUp Petersburg ко дню смеха
30 марта StandUp Petersburg начинает весеннюю серию больших концертов, по традиции в клубе «Космонавт». Накануне дня смеха лучшие комики Северной столицы соберутся на одной сцене, чтобы порадовать зрителей отборным юмором, окунуть их в атмосферу беспрерывного смеха и подарить каждому порцию отличного настроения!
Специально для вас в этот вечер выступят: Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов. Специальные гости мероприятия - участник телепроекта Comedy баттл на ТНТ - Павел «Американец» Дедищев и участник шоу «StandUp» на ТНТ - Евгений Чебатков.
Каждый участник уже подготовил для вас новые монологи на самые актуальные темы. Подарите себе заряд хорошего настроения накануне дня смеха!
Специально для вас в этот вечер выступят: Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов. Специальные гости мероприятия - участник телепроекта Comedy баттл на ТНТ - Павел «Американец» Дедищев и участник шоу «StandUp» на ТНТ - Евгений Чебатков.
Каждый участник уже подготовил для вас новые монологи на самые актуальные темы. Подарите себе заряд хорошего настроения накануне дня смеха!
Концерт пройдет
30 марта, с 20:00 до 22:30
Место проведения:
Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
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