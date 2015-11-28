Большой концерт StandUp Petersburg ко дню смеха

30 марта StandUp Petersburg начинает весеннюю серию больших концертов, по традиции в клубе «Космонавт». Накануне дня смеха лучшие комики Северной столицы соберутся на одной сцене, чтобы порадовать зрителей отборным юмором, окунуть их в атмосферу беспрерывного смеха и подарить каждому порцию отличного настроения!



Специально для вас в этот вечер выступят: Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов. Специальные гости мероприятия - участник телепроекта Comedy баттл на ТНТ - Павел «Американец» Дедищев и участник шоу «StandUp» на ТНТ - Евгений Чебатков.



Каждый участник уже подготовил для вас новые монологи на самые актуальные темы. Подарите себе заряд хорошего настроения накануне дня смеха!



