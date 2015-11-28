28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Счастье на крыше
Если вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны.
20 марта отмечается международный день счастья, так что раз в году постарайтесь быть счастливыми. В Лофте «Этажи» устраивают фестиваль, посвященный этому чудесному празднику, который удачно выпадает на понедельник. Наслаждайтесь чудесными моментами на открытой и безопасной крыше, попивая горячий глинтвейн за просмотром веселых фильмов.
Не нужно искать счастье, его нужно создавать.
Стоимость: 100 рублей
20 марта отмечается международный день счастья, так что раз в году постарайтесь быть счастливыми. В Лофте «Этажи» устраивают фестиваль, посвященный этому чудесному празднику, который удачно выпадает на понедельник. Наслаждайтесь чудесными моментами на открытой и безопасной крыше, попивая горячий глинтвейн за просмотром веселых фильмов.
Не нужно искать счастье, его нужно создавать.
Стоимость: 100 рублей
Вечеринка пройдет
Сегодня, с 09:00 до 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
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