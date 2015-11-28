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Счастье на крыше

Если вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны.

20 марта отмечается международный день счастья, так что раз в году постарайтесь быть счастливыми. В Лофте «Этажи» устраивают фестиваль, посвященный этому чудесному празднику, который удачно выпадает на понедельник. Наслаждайтесь чудесными моментами на открытой и безопасной крыше, попивая горячий глинтвейн за просмотром веселых фильмов.

Не нужно искать счастье, его нужно создавать.

Стоимость: 100 рублей
Вечеринка пройдет
Сегодня, с 09:00 до 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
Теги
выставка в Лофт проекте Этажи, куда пойти на неделе, фестиваль в Этажах
Вечеринка
Добавил velimira
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