Счастье на крыше

Если вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны.



20 марта отмечается международный день счастья, так что раз в году постарайтесь быть счастливыми. В Лофте «Этажи» устраивают фестиваль, посвященный этому чудесному празднику, который удачно выпадает на понедельник. Наслаждайтесь чудесными моментами на открытой и безопасной крыше, попивая горячий глинтвейн за просмотром веселых фильмов.



Не нужно искать счастье, его нужно создавать.



Стоимость: 100 рублей