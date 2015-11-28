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Исторический концерт «Мумий Тролля»
Группа «Мумий Тролль» отметит 20-летие альбома-легенды «Морская» в Петербурге. Именно в Северной столице десять лет назад группа вкусила первые плоды славы и теперь вновь будет радовать слушателей. 21 марта на сцене Ледового дворца пройдет исторический концерт русского рока.
Альбом «Морская» дал старт группе «Мумий Тролль», стал манифестом нового постсоветского поколения. С клипа на песню «Владивосток 2000» в России началось вещание телеканала МТV Россия, а композиция «Утекай» была включена журналом Rolling Stone в список сорока песен, изменивших мир. Именно в Петербурге начался российский тур в поддержку альбома и это стало самым запоминающимся событием для группы. Для юбилейного концерта группа готовит специальные сценографию и декорации, а также свое новое видение некоторых песен.
Стоимость: от 1200 рублей
Альбом «Морская» дал старт группе «Мумий Тролль», стал манифестом нового постсоветского поколения. С клипа на песню «Владивосток 2000» в России началось вещание телеканала МТV Россия, а композиция «Утекай» была включена журналом Rolling Stone в список сорока песен, изменивших мир. Именно в Петербурге начался российский тур в поддержку альбома и это стало самым запоминающимся событием для группы. Для юбилейного концерта группа готовит специальные сценографию и декорации, а также свое новое видение некоторых песен.
Стоимость: от 1200 рублей
Вечеринка пройдет
21 марта, с 20:00 до 23:00
Место проведения:
Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1
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