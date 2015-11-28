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Вместе со всей планетой. Акция «Час Земли»

25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+».

2017 год объявлен годом Экологии в России, так что сам президент велел участвовать в акции «Час Земли». 25 марта центр города на один час лишится освещения, чтобы сберечь ресурсы планеты. А неравнодушных к нашему общему дому граждан ждут в парке имени Бабушкина на ярком флешмобе. При искрах бенгальских огней и пламени свечей вы увидите окружающий мир в новом свете.

Стоимость: бесплатно
Церемония пройдет
25 марта, с 20:30 до 21:30
Место проведения:
пр. Обуховской Обороны, 149
Я иду!
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Церемония
Добавил velimira
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