Вместе со всей планетой. Акция «Час Земли»

25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+».



2017 год объявлен годом Экологии в России, так что сам президент велел участвовать в акции «Час Земли». 25 марта центр города на один час лишится освещения, чтобы сберечь ресурсы планеты. А неравнодушных к нашему общему дому граждан ждут в парке имени Бабушкина на ярком флешмобе. При искрах бенгальских огней и пламени свечей вы увидите окружающий мир в новом свете.



Стоимость: бесплатно

