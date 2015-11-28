28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Вместе со всей планетой. Акция «Час Земли»
25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+».
2017 год объявлен годом Экологии в России, так что сам президент велел участвовать в акции «Час Земли». 25 марта центр города на один час лишится освещения, чтобы сберечь ресурсы планеты. А неравнодушных к нашему общему дому граждан ждут в парке имени Бабушкина на ярком флешмобе. При искрах бенгальских огней и пламени свечей вы увидите окружающий мир в новом свете.
Стоимость: бесплатно
2017 год объявлен годом Экологии в России, так что сам президент велел участвовать в акции «Час Земли». 25 марта центр города на один час лишится освещения, чтобы сберечь ресурсы планеты. А неравнодушных к нашему общему дому граждан ждут в парке имени Бабушкина на ярком флешмобе. При искрах бенгальских огней и пламени свечей вы увидите окружающий мир в новом свете.
Стоимость: бесплатно
Церемония пройдет
25 марта, с 20:30 до 21:30
Место проведения:
пр. Обуховской Обороны, 149
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