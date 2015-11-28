28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Хищная красота
В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.
В контактном зоопарке «Лесное посольство» ждут необычное пополнение. Новые питомцы – обитатели болот и тропиков настоящие хищники, способные выжидать свою жертву, расставив свои сети. Хищные растения необычайно разнообразны и на выставке вы увидите несколько видов. Также гости могут принять участие в кормлении коварных цветов, трапезничают растения в 12:00, 14:00 и 18:00.
Стоимость: 250-300 рублей
В контактном зоопарке «Лесное посольство» ждут необычное пополнение. Новые питомцы – обитатели болот и тропиков настоящие хищники, способные выжидать свою жертву, расставив свои сети. Хищные растения необычайно разнообразны и на выставке вы увидите несколько видов. Также гости могут принять участие в кормлении коварных цветов, трапезничают растения в 12:00, 14:00 и 18:00.
Стоимость: 250-300 рублей
Выставка пройдет
c 24 марта, 10:00 по 30 апреля, 21:00
Место проведения:
Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»
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