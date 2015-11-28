Хищная красота

В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.



В контактном зоопарке «Лесное посольство» ждут необычное пополнение. Новые питомцы – обитатели болот и тропиков настоящие хищники, способные выжидать свою жертву, расставив свои сети. Хищные растения необычайно разнообразны и на выставке вы увидите несколько видов. Также гости могут принять участие в кормлении коварных цветов, трапезничают растения в 12:00, 14:00 и 18:00.



Стоимость: 250-300 рублей

