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Хищная красота

В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.

В контактном зоопарке «Лесное посольство» ждут необычное пополнение. Новые питомцы – обитатели болот и тропиков настоящие хищники, способные выжидать свою жертву, расставив свои сети. Хищные растения необычайно разнообразны и на выставке вы увидите несколько видов. Также гости могут принять участие в кормлении коварных цветов, трапезничают растения в 12:00, 14:00 и 18:00.

Стоимость: 250-300 рублей
Выставка пройдет
c 24 марта, 10:00 по 30 апреля, 21:00
Место проведения:
Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»
Я иду!
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Выставка
Добавил velimira
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