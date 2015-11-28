28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Туфли в большом городе. Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство»
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе».
Дизайнер Маноло Бланик сочетает женственность и смелость, поэтому он так любим экстравагантной Мадонной, а писательница Кэрри Брэдшоу готова отдать душу за пару его новых туфель. На выставке покажут 214 пар обуви, созданных испанским мастером на протяжении 45 лет. Экспозицию разделят по тематическим зонам, например, модели из раздела «Сердце (Core)» посвящены важным для дизайнера личностям – Анне Пьяджи, Рианне, Сесилу Битону, Брижит Бардо, Александру Македонскому.
Главное, не вздумайте приходить «на лабутенах».
Стоимость: 300-600 рублей
Дизайнер Маноло Бланик сочетает женственность и смелость, поэтому он так любим экстравагантной Мадонной, а писательница Кэрри Брэдшоу готова отдать душу за пару его новых туфель. На выставке покажут 214 пар обуви, созданных испанским мастером на протяжении 45 лет. Экспозицию разделят по тематическим зонам, например, модели из раздела «Сердце (Core)» посвящены важным для дизайнера личностям – Анне Пьяджи, Рианне, Сесилу Битону, Брижит Бардо, Александру Македонскому.
Главное, не вздумайте приходить «на лабутенах».
Стоимость: 300-600 рублей
Выставка пройдет
c 29 апреля, 10:30 по 23 июля, 18:30
Место проведения:
Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Я иду!
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