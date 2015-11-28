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Лица Монмарта. Выставка Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris...»

В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы.

На выставке «Paris, Paris...» гости окажутся свидетелями богемной жизни Франции, увидят артисток и циркачей, чьи имена воспел Лотрек. В Арт-банке представят более 50 графических работ мастера из частных европейских коллекций.

Граф по происхождению, художник выбрал трудный путь искусства. Его картины, изображающие завсегдатаев ночных кабаков, полуодетых танцовщиц Мулен-Ружа, будни проституток, выступления цирковых артистов, обнажают психологию и трагедию простых людей.

Стоимость: 250-350 рублей
Выставка пройдет
c 6 апреля, 10:00 по 28 мая, 23:00
Место проведения:
Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62
Я иду!
Теги
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Выставка
Добавил velimira
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