28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Лица Монмарта. Выставка Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris...»
В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы.
На выставке «Paris, Paris...» гости окажутся свидетелями богемной жизни Франции, увидят артисток и циркачей, чьи имена воспел Лотрек. В Арт-банке представят более 50 графических работ мастера из частных европейских коллекций.
Граф по происхождению, художник выбрал трудный путь искусства. Его картины, изображающие завсегдатаев ночных кабаков, полуодетых танцовщиц Мулен-Ружа, будни проституток, выступления цирковых артистов, обнажают психологию и трагедию простых людей.
Стоимость: 250-350 рублей
На выставке «Paris, Paris...» гости окажутся свидетелями богемной жизни Франции, увидят артисток и циркачей, чьи имена воспел Лотрек. В Арт-банке представят более 50 графических работ мастера из частных европейских коллекций.
Граф по происхождению, художник выбрал трудный путь искусства. Его картины, изображающие завсегдатаев ночных кабаков, полуодетых танцовщиц Мулен-Ружа, будни проституток, выступления цирковых артистов, обнажают психологию и трагедию простых людей.
Стоимость: 250-350 рублей
Выставка пройдет
c 6 апреля, 10:00 по 28 мая, 23:00
Место проведения:
Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62
Я иду!
Теги
Добавить комментарий