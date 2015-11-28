Концерт StandUp Show: Стас Старовойтов и Тимур Каргинов

7 апреля на сцене ДК им. Ленсовета состоится концерт Стаса Старовойтова и Тимура Каргинова - постоянных резидентов шоу StandUp телеканала ТНТ. Комики представят публике программу, собранную из лучших монологов.



Творческий путь Стаса начался с команды КВН. Позже он присоединился к региональному представительству Comedy Club, а затем в составе дуэта «Револьвер» отправляется покорять проект «Смех без правил». Следующим этапом творческого пути Стаса стало шоу StandUp. Руслан Белый, продюсер программы, сам предложил ему участие в новом амбициозном проекте. Монологи комика сегодня стали неотъемлемой частью шоу. Интересная подача шуток отличает Стаса от других. Он, как и прежде, в хорошей юмористической форме и с удовольствием доказывает это.



Тимур Каргинов начал свой путь в мир юмора еще в школе: он сочинял миниатюры и демонстрировал их своим одноклассникам. Реакция была разной: дети смеялись от души, а взрослые чаще всего нервничали. В университете Тимур продолжает заниматься любимым делом и вступает в сборную команду КВН. Однако уже после первого блистательного выступления юношу отчисляют из вуза за неподобающее поведение. Но, как известно, трудности только закаляют характер. Тимур не сдался, а решил посвятить все свое время любимому делу. В итоге ему удалось в составе КВН «Пирамида» дойти до высшей лиги.



Все монологи Тимура опираются на логику. Он любит брать в пример стандартные жизненные ситуации и смотреть на них с самых различных сторон.



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