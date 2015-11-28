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Почувствуй себя героем фильма «Пятый элемент»

14 апреля в креативном пространстве Люмьер Холл пройдет премьера мультимедийного шоу «Пятый элемент» с участием солистов лучших оперных театров Санкт-Петербурга.

Спорим, что вы еще никогда не слушали оперные арии в газгольдере 19 века, сидя в кресле мешке? Поклонники оперы и прекрасной музыки насладятся волшебной акустикой зала и голосами оперный див Петербурга, а любители экспериментов получат незабываемый концертный опыт. В гигантском газгольдере 19 века прозвучат оперные арии и известные кроссовер-хиты в электронной обработке на фоне огромных экранов с генеративной графикой. И, конечно, же гвоздем программы станет ария Дивы Плавалагуны из фильма Люка Бессона «Пятый элемент».


Стоимость: от 1500 рублей
Концерт пройдет
14 апреля, с 19:30 до 21:00
Место проведения:
Люмьер-Холл, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц
Я иду!
Теги
креативное пространство "Люмьер-холл", куда пойти на выходных, Пятый элемент
Концерт
Добавил velimira
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