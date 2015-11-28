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Три мгновения Бродского
4 апреля в Музее Достоевского пройдет показ трех картин о поэте Иосифе Бродском. Зрители увидят фильмы-участники международных фестивалей: «Достобродский», «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА», и премьеру «Иосиф Бродский: Северный край».
В Музее Достоевского устроят кинопоказ фильмов, связанных с именем Иосифа Бродского. Представит картины кинорежиссер Николай Якимчук. В короткометражном фильме «Достобродский» сольются два гения русской литературы, а вспоминать друга молодости будет актер Леонид Мозговой. Вместе с 23-летним поэтом, осужденным за тунеядство, зрители отправятся в поселок Коноша в фильме «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА». Завершит вечер премьера фильма «Иосиф Бродский: Северный Край». Главная тема картины – любовь Бродского и Марины Басмановой, их роман глазами деревенских жителей.
Вход бесплатный, по регистрации
В Музее Достоевского устроят кинопоказ фильмов, связанных с именем Иосифа Бродского. Представит картины кинорежиссер Николай Якимчук. В короткометражном фильме «Достобродский» сольются два гения русской литературы, а вспоминать друга молодости будет актер Леонид Мозговой. Вместе с 23-летним поэтом, осужденным за тунеядство, зрители отправятся в поселок Коноша в фильме «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА». Завершит вечер премьера фильма «Иосиф Бродский: Северный Край». Главная тема картины – любовь Бродского и Марины Басмановой, их роман глазами деревенских жителей.
Вход бесплатный, по регистрации
Премьера пройдет
4 апреля, с 18:30 до 19:45
Место проведения:
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Кузнечный переулок, 5/2
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