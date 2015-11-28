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Тим Бертон: Великий и ужасный
Кинотеатр Аврора отметит день Космонавтики началом ретроспективы космического Тима Бертона. На экране представят ранние фильмы режиссера: «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба».
Удивительно красивые и мрачные фильмы Тима Бертона породили целое направление макабрической романтики. В «Авроре» представят Бертона «в самом соку», когда его имя еще не было у всех на устах, но его творческий метод и стиль уже сложились.
Начнется ретроспектива с экранизации истории о супергерое вселенной DC, зрителей захватит противостояние Бэтмена и Джокера. Затем вы увидите смесь абсурдна и наивности в фильме «Эдвард руки-ножницы», с трогательным Джонни Деппом в роли аутсайдера, который стремится обрести свое место среди «нормальных людей». Следом, вас очарует эстетика стим-панка в фильме «Сонная Лощина». Мистическая деревня, всадник без головы, ведьмы и рациональный констебль, опять же в исполнении Деппа не оставят вас равнодушными. Завершит показ история современного американского барона Мюнхгаузена в фильме «Крупная рыба».
Расписание:
12 апреля в 19:20 — «Бэтмен»
13 апреля в 19:20 — «Эдвард-руки-ножницы»
15 апреля в 19:00 — «Сонная лощина»
16 апреля в 19:00 — «Крупная рыба»
Стоимость: 400 рублей
Удивительно красивые и мрачные фильмы Тима Бертона породили целое направление макабрической романтики. В «Авроре» представят Бертона «в самом соку», когда его имя еще не было у всех на устах, но его творческий метод и стиль уже сложились.
Начнется ретроспектива с экранизации истории о супергерое вселенной DC, зрителей захватит противостояние Бэтмена и Джокера. Затем вы увидите смесь абсурдна и наивности в фильме «Эдвард руки-ножницы», с трогательным Джонни Деппом в роли аутсайдера, который стремится обрести свое место среди «нормальных людей». Следом, вас очарует эстетика стим-панка в фильме «Сонная Лощина». Мистическая деревня, всадник без головы, ведьмы и рациональный констебль, опять же в исполнении Деппа не оставят вас равнодушными. Завершит показ история современного американского барона Мюнхгаузена в фильме «Крупная рыба».
Расписание:
12 апреля в 19:20 — «Бэтмен»
13 апреля в 19:20 — «Эдвард-руки-ножницы»
15 апреля в 19:00 — «Сонная лощина»
16 апреля в 19:00 — «Крупная рыба»
Стоимость: 400 рублей
Кино пройдет
c 12 апреля, 19:20 по 16 апреля, 21:00
Место проведения:
Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60
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