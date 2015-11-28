Тим Бертон: Великий и ужасный

Кинотеатр Аврора отметит день Космонавтики началом ретроспективы космического Тима Бертона. На экране представят ранние фильмы режиссера: «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба».



Удивительно красивые и мрачные фильмы Тима Бертона породили целое направление макабрической романтики. В «Авроре» представят Бертона «в самом соку», когда его имя еще не было у всех на устах, но его творческий метод и стиль уже сложились.



Начнется ретроспектива с экранизации истории о супергерое вселенной DC, зрителей захватит противостояние Бэтмена и Джокера. Затем вы увидите смесь абсурдна и наивности в фильме «Эдвард руки-ножницы», с трогательным Джонни Деппом в роли аутсайдера, который стремится обрести свое место среди «нормальных людей». Следом, вас очарует эстетика стим-панка в фильме «Сонная Лощина». Мистическая деревня, всадник без головы, ведьмы и рациональный констебль, опять же в исполнении Деппа не оставят вас равнодушными. Завершит показ история современного американского барона Мюнхгаузена в фильме «Крупная рыба».



Расписание:



12 апреля в 19:20 — «Бэтмен»

13 апреля в 19:20 — «Эдвард-руки-ножницы»

15 апреля в 19:00 — «Сонная лощина»

16 апреля в 19:00 — «Крупная рыба»





Стоимость: 400 рублей

