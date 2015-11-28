Большая вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

8 апреля на борту фрегата «Благодать» состоится очередная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург.



Только в этот вечер для вас будут выступать самые смешные и талантливые резиденты клуба: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», Женя Синяков, а также Валентин Сидоров, Дмитрий Мишланов, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие.

Ведущий вечера - Степан Пестряков.



Потрясающая юмористическая программа, а также музыкальные аранжировки сделают субботний вечер особенным. Атмосфера живых эмоций и шуток не оставит никого равнодушным.

