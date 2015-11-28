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Большая вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

8 апреля на борту фрегата «Благодать» состоится очередная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург.

Только в этот вечер для вас будут выступать самые смешные и талантливые резиденты клуба: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», Женя Синяков, а также Валентин Сидоров, Дмитрий Мишланов, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие.
Ведущий вечера - Степан Пестряков.

Потрясающая юмористическая программа, а также музыкальные аранжировки сделают субботний вечер особенным. Атмосфера живых эмоций и шуток не оставит никого равнодушным.
Вечеринка пройдет
8 апреля, с 21:00 до 23:00
Место проведения:
Фрегат «Благодать», Петровская наб., 2
Я иду!
Теги
Comedy Club Saint-Petersburg, куда пойти на выходных
Вечеринка
Добавил velimira
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