28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Большая вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург
8 апреля на борту фрегата «Благодать» состоится очередная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург.
Только в этот вечер для вас будут выступать самые смешные и талантливые резиденты клуба: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», Женя Синяков, а также Валентин Сидоров, Дмитрий Мишланов, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие.
Ведущий вечера - Степан Пестряков.
Потрясающая юмористическая программа, а также музыкальные аранжировки сделают субботний вечер особенным. Атмосфера живых эмоций и шуток не оставит никого равнодушным.
Только в этот вечер для вас будут выступать самые смешные и талантливые резиденты клуба: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», Женя Синяков, а также Валентин Сидоров, Дмитрий Мишланов, дуэт «На повороте», дуэт «Соседи» и другие.
Ведущий вечера - Степан Пестряков.
Потрясающая юмористическая программа, а также музыкальные аранжировки сделают субботний вечер особенным. Атмосфера живых эмоций и шуток не оставит никого равнодушным.
Вечеринка пройдет
8 апреля, с 21:00 до 23:00
Место проведения:
Фрегат «Благодать», Петровская наб., 2
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