Иди на свет. Фестиваль света в Петербурге

В прошлом году на площади Островского прошел первый фестиваль света в Петербурге, и теперь это событие грозится стать «брендом» Северной столицы. 22 апреля на фасаде нового стадиона на Крестовском острове стараниями мультимедиа-художников оживет история футбола.



Третий фестиваль света в Петербурге уже может носить эпитет традиционный. На этот раз 3D-мэппинг-шоу устроят на долгожданном стадионе на Крестовском острове. Темой весеннего фестиваля света станет история Петербурга и отечественного футбола. Руководить представлением будут режиссеры массовых праздников, обещают музыкальное сопровождение, лазерное и пиротехничное шоу.



Вход свободный

