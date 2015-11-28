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Иди на свет. Фестиваль света в Петербурге

В прошлом году на площади Островского прошел первый фестиваль света в Петербурге, и теперь это событие грозится стать «брендом» Северной столицы. 22 апреля на фасаде нового стадиона на Крестовском острове стараниями мультимедиа-художников оживет история футбола.

Третий фестиваль света в Петербурге уже может носить эпитет традиционный. На этот раз 3D-мэппинг-шоу устроят на долгожданном стадионе на Крестовском острове. Темой весеннего фестиваля света станет история Петербурга и отечественного футбола. Руководить представлением будут режиссеры массовых праздников, обещают музыкальное сопровождение, лазерное и пиротехничное шоу.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
22 апреля, с 22:00 до 23:55
Место проведения:
Футбольная ал., 1
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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