Дни смеха в Петербурге

В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.



1 апреля фестивалю даст старт полуденный залп с Петропавловской крепости. В 13:30 по Невскому проспекту пройдет торжественный карнавал под предводительством ослика Моника. В 14:15 у арки Главного штаба на открытой сцене выступят театральные и музыкальные коллективы, клоуны, ходульщики и циркачи. Прокатись на трамвае «Стиляга» с джаз-бендом на борту, приводи друзей на бои подушками, отрывайтесь на ирландской вечеринке, участвуй в шествии двойников Гоголя и сразись за звание самого экстраординарного усача.



Вход свободный

