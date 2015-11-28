27 марта, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (15/+13)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (6/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Дни смеха в Петербурге

В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.

1 апреля фестивалю даст старт полуденный залп с Петропавловской крепости. В 13:30 по Невскому проспекту пройдет торжественный карнавал под предводительством ослика Моника. В 14:15 у арки Главного штаба на открытой сцене выступят театральные и музыкальные коллективы, клоуны, ходульщики и циркачи. Прокатись на трамвае «Стиляга» с джаз-бендом на борту, приводи друзей на бои подушками, отрывайтесь на ирландской вечеринке, участвуй в шествии двойников Гоголя и сразись за звание самого экстраординарного усача.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 1 апреля, 12:00 по 16 апреля, 13:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, бесплатно, куда пойти, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на неделе, куда пойти, куда пойти на неделе, city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , Фестиваль смеха в Петербурге
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: