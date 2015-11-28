28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Дни смеха в Петербурге
В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.
1 апреля фестивалю даст старт полуденный залп с Петропавловской крепости. В 13:30 по Невскому проспекту пройдет торжественный карнавал под предводительством ослика Моника. В 14:15 у арки Главного штаба на открытой сцене выступят театральные и музыкальные коллективы, клоуны, ходульщики и циркачи. Прокатись на трамвае «Стиляга» с джаз-бендом на борту, приводи друзей на бои подушками, отрывайтесь на ирландской вечеринке, участвуй в шествии двойников Гоголя и сразись за звание самого экстраординарного усача.
Вход свободный
1 апреля фестивалю даст старт полуденный залп с Петропавловской крепости. В 13:30 по Невскому проспекту пройдет торжественный карнавал под предводительством ослика Моника. В 14:15 у арки Главного штаба на открытой сцене выступят театральные и музыкальные коллективы, клоуны, ходульщики и циркачи. Прокатись на трамвае «Стиляга» с джаз-бендом на борту, приводи друзей на бои подушками, отрывайтесь на ирландской вечеринке, участвуй в шествии двойников Гоголя и сразись за звание самого экстраординарного усача.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 1 апреля, 12:00 по 16 апреля, 13:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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