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Смешная анимация в «Родине»

Киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас весело провести вечера. На сеансах, приуроченных к всемирному Дню Смеха: 31 марта, 1 и 2 апреля зрители увидеть три разные программы самых ярких и остроумных анимационных фильмов.


Ко дню смеха кинотеатр «Родина» и фестиваль анимации «Мультивидение» приготовил веселый подарок. Три вечера подряд будут крутить самые остроумные мультики, созданные в различных странах мира

31 марта покажут нидерландский мультик «Бутик для овец». История о бабушке-овце, которая продает в своём магазинчике шерстяные свитера. Зададимся вопросом - а шерсть для них откуда берется? Приключенческая история «Кот и его художник», в которой пушистый гость нарушает уединение творца. Мультик «Шарлатан» расскажет об ужасной мести пациента знахарю-шарлатану.

1 апреля вы увидите сказку из «Тысячи и одной ночи», рассказанную заново для цифровой эпохи. Анимация «Празднество» представляет увлекательную погоню корги Ее Величества Елизаветы II и гвардейца стражи Букингемского Дворца за унесенной ветром шляпой королевы. А «Владыкот» раскроет всемирный кошачий заговор против человечества, ведь коты дико обижаются, когда о них показывают издевательски видео в интернете.

2 апреля вы станете свидетелями трогательной истории о том, как лис собрался поужинать купленным цыпленком, но прочитав аннотацию к приготовлению решил немного подрастить цыпленка и полюбил его как родного. Абсурдный юмор мультика «На пороге Ильич» поведает историю матери с сыном, которые жили обычной жизнью, пока на пороге их квартиры не появился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Семья укрывает Ленина, но вскоре в квартиру возвращается сбежавший оттуда накануне Александр Сергеевич Пушкин, и атмосфера накаляется.

Стоимость: 300 рублей
Вечеринка пройдет
c 31 марта, 19:30 по 2 апреля, 21:00
Место проведения:
киноцентр «Родина», Караванная ул., 12
Я иду!
Теги
анимационный фестиваль "Мультивидение", киноцентр Родина, куда пойти на выходных
Вечеринка
Добавил velimira
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