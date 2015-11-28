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Кинорежиссер от бога: ретроспектива Андрея Тарковского

Ко дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер».

День смеха кинотеатр «Аврора» встретит ретроспективой одного из самых духовных и интеллектуальных режиссеров 20 века. 4 апреля советскому режиссеру Андрею Тарковскому исполнилось бы 85 лет.

Начнется ретроспектива с картины «Андрей Рублев», в которой предстанет Русь в трудное время татаро-монгольского Ига, размышление о духовном поиске творца. Затем покажут самый известный фильм режиссера «Солярис», обладатель гран-при Каннского фестиваля. Драма по мотивам одноимённого фантастического романа Станислава Лема об этических проблемах человечества через призму контактов с внеземным разумом. Следом зрители увидят автобиографический фильм «Зеркало», фильм полный аллюзий на русскую литературу 19 века и библейские притчи, с волшебной Маргаритой Тереховой и Олегом Янковским. В день рождения режиссера покажут картину «Сталкер». Фантастический фильм-притча по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких стала визитной карточкой Тарковского.

Программа:

1 апреля 18:30 «Андрей Рублев»
2 апреля 15:30 «Солярис»
3 апреля 19:30 «Зеркало»
4 апреля в 19:30 «Сталкер»

Стоимость: 300 рублей
Фестиваль пройдет
c 1 апреля, 18:30 по 4 апреля, 21:00
Место проведения:
Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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