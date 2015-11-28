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Грация и легкость: XVII международный фестиваль балета «Мариинский»

Традиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы.

30 марта Мариинский театр представляет новую версию балета «Пахита». Хореограф Юрий Смекалов не стал возрождать старую постановку, а создал новый спектакль по собственному либретто. 4 апреля молодые хореографы из России, Бразилии и Америки представят свои этюды-размышления. Завершится фестиваль Гала-концертом звезд балета. На сцену выйдут Надежда Батоева, Анастасия Колегова, Люсия Лакарра, Анастасия Матвиенко, Рената Шакирова, Марлон Дино, Даниэль Камарго, Сезар Корралес, Денис Матвиенко.

Стоимость: от 2500 рублей
Фестиваль пройдет
c 30 марта, 19:00 по 9 апреля, 22:00
Место проведения:
Мариинский театр, Театральная пл., 1
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Фестиваль
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