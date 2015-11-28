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Последний герой. Концерт Вячеслава Бутусова

Рок звезде, капитану «Наутилуса Помпилиуса», автору саундтреков к фильму «Брат» 2 апреля исполнится 55 лет. Музыкант отметит юбилей в «тесном» кругу поклонников на площадке «Мюзик- холла».

Вячеслав Бутусов был героем рок тусовки 80-90-хх, и сейчас остается «в теме», его творчество многогранно и не вписывается в жесткие рамки определений. 2 апреля на необычном концерте вы услышите не просто музыку, а увидите настоящее явление искусства. Гостей ждет близкое соприкосновение душ: любимые песни, романтика прошлых лет, искренние беседы и теплая атмосфера праздника одного из самых меланхоличных лидеров русского рока.

Стоимость: 1900–6000 рублей
Концерт пройдет
2 апреля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Театр «Мюзик-Холл», Александровский парк, д. 4
Я иду!
Теги
Вячеслав Бутусов, концерт Бутусова, куда пойти на выходных, Театр Мюзик-холл
Концерт
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