28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Последний герой. Концерт Вячеслава Бутусова
Рок звезде, капитану «Наутилуса Помпилиуса», автору саундтреков к фильму «Брат» 2 апреля исполнится 55 лет. Музыкант отметит юбилей в «тесном» кругу поклонников на площадке «Мюзик- холла».
Вячеслав Бутусов был героем рок тусовки 80-90-хх, и сейчас остается «в теме», его творчество многогранно и не вписывается в жесткие рамки определений. 2 апреля на необычном концерте вы услышите не просто музыку, а увидите настоящее явление искусства. Гостей ждет близкое соприкосновение душ: любимые песни, романтика прошлых лет, искренние беседы и теплая атмосфера праздника одного из самых меланхоличных лидеров русского рока.
Стоимость: 1900–6000 рублей
Вячеслав Бутусов был героем рок тусовки 80-90-хх, и сейчас остается «в теме», его творчество многогранно и не вписывается в жесткие рамки определений. 2 апреля на необычном концерте вы услышите не просто музыку, а увидите настоящее явление искусства. Гостей ждет близкое соприкосновение душ: любимые песни, романтика прошлых лет, искренние беседы и теплая атмосфера праздника одного из самых меланхоличных лидеров русского рока.
Стоимость: 1900–6000 рублей
Концерт пройдет
2 апреля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Театр «Мюзик-Холл», Александровский парк, д. 4
Я иду!
Теги
Добавить комментарий