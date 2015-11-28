Кино в театре. «Оскар шортс»

Пять самых остроактуальных фильмов по цене одного покажут в театре. 2 апреля Новая сцена Александринского театра приглашает насладиться шорт-листом номинации «Лучший художественный короткометражный фильм».



Искусство короткометражного кино все чаще привлекает интерес. Возможно, потому, что у нас сейчас «бытие короткого дыхания», клиповое мышление. Зрителей ждет современная история Ромео и Джультты в фильме «Тихи ночи». Отношения между нелегальным эмигрантом из Ганы и датчанкой, размышление о равнодушии сытых современных людей, забывших, что такое подлинная христианская любовь. Мечту и светлую влюбленность, схожую с шедевром «Амели», покажут в фильме «Женщина и поезд». Главная героиня «королева трюфельной» радуется только проносящемуся мимо экспрессу. Однако, все меняется, когда у нее появляется друг по переписке. Главную роль исполнит Джейн Биркин, икона ХХ века, секс-символ 1970-80-х годов, отчаянная подруга Сержа Генсбура (и мама Шарлотты Генсбур), актриса, певица и модель для подражания.



Стоимость 350 рублей

