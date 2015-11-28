28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Полетели в космос! Праздник в Петропавловской крепости
9 апреля на всей территории Петропавловской крепости будут праздновать 60-летие начала покорения Космоса. Пройдите квест «Парад планет», запустите в небо ракету, поговорите с настоящими космонавтами.
Петропавловская крепость станет оплотом космоса и ракетостроения. С полуденным выстрелом пушки у Никольских ворот состоятся традиционные показательные старты моделей ракет. Планируют запустить более 50 моделей.
Также для гостей проведут увлекательный квест «Парад планет». По случаю праздника вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени академика В.П. Глушко сделают бесплатным. А самое главное, гости могут встретиться с героями, которые побывали на орбите Земли. Почетным гостей будет Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Сергей Константинович Крикалёв.
Стоимость: бесплатно
Петропавловская крепость станет оплотом космоса и ракетостроения. С полуденным выстрелом пушки у Никольских ворот состоятся традиционные показательные старты моделей ракет. Планируют запустить более 50 моделей.
Также для гостей проведут увлекательный квест «Парад планет». По случаю праздника вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени академика В.П. Глушко сделают бесплатным. А самое главное, гости могут встретиться с героями, которые побывали на орбите Земли. Почетным гостей будет Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Сергей Константинович Крикалёв.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
9 апреля, с 12:50 до 17:00
Место проведения:
Петропавловская крепость, 3
Я иду!
Теги
Добавить комментарий