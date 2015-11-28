Полетели в космос! Праздник в Петропавловской крепости

9 апреля на всей территории Петропавловской крепости будут праздновать 60-летие начала покорения Космоса. Пройдите квест «Парад планет», запустите в небо ракету, поговорите с настоящими космонавтами.



Петропавловская крепость станет оплотом космоса и ракетостроения. С полуденным выстрелом пушки у Никольских ворот состоятся традиционные показательные старты моделей ракет. Планируют запустить более 50 моделей.



Также для гостей проведут увлекательный квест «Парад планет». По случаю праздника вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени академика В.П. Глушко сделают бесплатным. А самое главное, гости могут встретиться с героями, которые побывали на орбите Земли. Почетным гостей будет Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Сергей Константинович Крикалёв.



Стоимость: бесплатно

