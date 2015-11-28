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Приключения итальянцев в Петербурге. Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение.

Целая неделя будет посвящена итальянской кинокультуре, гостей ждут показы фильмов, встречи и общение с режиссерами и артистами. По замыслу создателей, фильмы должны наиболее полно отражать панораму современного итальянского кинематографа, следуя за вкусом наиболее требовательной части публики. Среди гостей фестиваля в этом году: режиссеры Миммо Калопрести, Франческо Фей, Джанмарко Д’Агостино, Федерико Микали, Клаудио Росси Массими, продюссер Лучия Макале.


Расписание:

07 апреля, 19:20 — «Как чокнутые», режиссёр Паоло Вирдзи

08 апреля, 19:00 — «Счастье ничего не стоит», режиссёр Миммо Калопрести

08 апреля, 21:00 — «Слова любви», режиссёр Миммо Калопрести

09 апреля, 19:00 — «Легче верблюду пройти...», режиссёр Валерия Бруни-Тедески

09 апреля, 21:00 — «Лучшие враги», режиссёр Лука Лучини

10 апреля, 19:00 — «Вместе в кино», режиссёр Федерико Микали

11 апреля, 19:00 — «Синдром Антонио», режиссёр Клаудио Росси Массими

12 апреля, 19:00 — «Меня зовут Джиг Робот», режиссёр Габриэль Майнетти

12 апреля, 21:00 — «Быстрая как ветер», режиссёр Маттео Ровере

Стоимость: 200 рублей
Фестиваль пройдет
c 7 апреля, 19:20 по 12 апреля, 22:30
Место проведения:
Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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