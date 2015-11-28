Приключения итальянцев в Петербурге. Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение.



Целая неделя будет посвящена итальянской кинокультуре, гостей ждут показы фильмов, встречи и общение с режиссерами и артистами. По замыслу создателей, фильмы должны наиболее полно отражать панораму современного итальянского кинематографа, следуя за вкусом наиболее требовательной части публики. Среди гостей фестиваля в этом году: режиссеры Миммо Калопрести, Франческо Фей, Джанмарко Д’Агостино, Федерико Микали, Клаудио Росси Массими, продюссер Лучия Макале.





Расписание:



07 апреля, 19:20 — «Как чокнутые», режиссёр Паоло Вирдзи



08 апреля, 19:00 — «Счастье ничего не стоит», режиссёр Миммо Калопрести



08 апреля, 21:00 — «Слова любви», режиссёр Миммо Калопрести



09 апреля, 19:00 — «Легче верблюду пройти...», режиссёр Валерия Бруни-Тедески



09 апреля, 21:00 — «Лучшие враги», режиссёр Лука Лучини



10 апреля, 19:00 — «Вместе в кино», режиссёр Федерико Микали



11 апреля, 19:00 — «Синдром Антонио», режиссёр Клаудио Росси Массими



12 апреля, 19:00 — «Меня зовут Джиг Робот», режиссёр Габриэль Майнетти



12 апреля, 21:00 — «Быстрая как ветер», режиссёр Маттео Ровере



Стоимость: 200 рублей

