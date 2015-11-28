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Пройди квест в зоопарке. Фестиваль «Россия – заповедная страна»

Наша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке.

В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист.

по предварительной записи по телефону: 232-31-45
Вечеринка пройдет
c 4 апреля, 10:00 по 28 апреля, 18:00
Место проведения:
Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Я иду!
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Вечеринка
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