Пройди квест в зоопарке. Фестиваль «Россия – заповедная страна»

Наша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке.



В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист.



по предварительной записи по телефону: 232-31-45

