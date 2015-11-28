28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Пройди квест в зоопарке. Фестиваль «Россия – заповедная страна»
Наша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке.
В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист.
по предварительной записи по телефону: 232-31-45
В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист.
по предварительной записи по телефону: 232-31-45
Вечеринка пройдет
c 4 апреля, 10:00 по 28 апреля, 18:00
Место проведения:
Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
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