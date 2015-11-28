Вечеринки OFF в центре дизайна Artplay

OFF – это серия крупных мероприятий, запланированных на 2017 год, каждое из которых отличается индивидуальной тематикой и составом артистов, вечеринки поочередно захватывает территории пространства Artplay. 22 апреля состоится новый эпизод серии OFF от Roots United. Замысел Rooms – объединить выбранную территорию в единую лабиринт-систему, состоящую из трех танцполов, комнат для экспонирования художественных объектов и рекреационных зон.



Три главных спота вечеринки – это три сцены, пронумерованные под стать ее тематике:



Room 1 принимает шоукейс лейбла Crème Organization, специализирующегося на эйсиде, электро и мрачной электронике c характерным голландским привкусом. Оформление сцены вдохновлено эстетикой гаагских подпольных вечеринок 90-х.



Противоположностью во всех смыслах выступает Room 2 – компактный хаус танцпол, где безусловным событием станет долгожданный концерт Soichi Terada, в 88-ом году открывшего миру хаус-музыку из страны восходящего солнца.



Room 3 – это дань брейкбит, хардкор и джангл культуре, убедительно возрождающейся на танцполах по всему миру.



Room 1 – Creme Organization Showcase:

DJ TLR (Голландия)

Marco Bernardi (Великобритания)

Lake Haze (Португалия)

Art Crime (Россия)



Room 2:

Soichi Terada - live (Япония)

Ol (Россия)

Sil (Россия)

Kausto - live (Россия)

Hoopa (Россия)

Shutta (Россия)



Room 3:

Luca Lozano (Германия)

DJ Normal 4 (Германия)

DJ 1985 (Россия)

El (Россия)

Module Werk (Россия)



Стоимость: 1200 рублей

