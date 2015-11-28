28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Вечеринки OFF в центре дизайна Artplay
OFF – это серия крупных мероприятий, запланированных на 2017 год, каждое из которых отличается индивидуальной тематикой и составом артистов, вечеринки поочередно захватывает территории пространства Artplay. 22 апреля состоится новый эпизод серии OFF от Roots United. Замысел Rooms – объединить выбранную территорию в единую лабиринт-систему, состоящую из трех танцполов, комнат для экспонирования художественных объектов и рекреационных зон.
Три главных спота вечеринки – это три сцены, пронумерованные под стать ее тематике:
Room 1 принимает шоукейс лейбла Crème Organization, специализирующегося на эйсиде, электро и мрачной электронике c характерным голландским привкусом. Оформление сцены вдохновлено эстетикой гаагских подпольных вечеринок 90-х.
Противоположностью во всех смыслах выступает Room 2 – компактный хаус танцпол, где безусловным событием станет долгожданный концерт Soichi Terada, в 88-ом году открывшего миру хаус-музыку из страны восходящего солнца.
Room 3 – это дань брейкбит, хардкор и джангл культуре, убедительно возрождающейся на танцполах по всему миру.
Room 1 – Creme Organization Showcase:
DJ TLR (Голландия)
Marco Bernardi (Великобритания)
Lake Haze (Португалия)
Art Crime (Россия)
Room 2:
Soichi Terada - live (Япония)
Ol (Россия)
Sil (Россия)
Kausto - live (Россия)
Hoopa (Россия)
Shutta (Россия)
Room 3:
Luca Lozano (Германия)
DJ Normal 4 (Германия)
DJ 1985 (Россия)
El (Россия)
Module Werk (Россия)
Стоимость: 1200 рублей
Три главных спота вечеринки – это три сцены, пронумерованные под стать ее тематике:
Room 1 принимает шоукейс лейбла Crème Organization, специализирующегося на эйсиде, электро и мрачной электронике c характерным голландским привкусом. Оформление сцены вдохновлено эстетикой гаагских подпольных вечеринок 90-х.
Противоположностью во всех смыслах выступает Room 2 – компактный хаус танцпол, где безусловным событием станет долгожданный концерт Soichi Terada, в 88-ом году открывшего миру хаус-музыку из страны восходящего солнца.
Room 3 – это дань брейкбит, хардкор и джангл культуре, убедительно возрождающейся на танцполах по всему миру.
Room 1 – Creme Organization Showcase:
DJ TLR (Голландия)
Marco Bernardi (Великобритания)
Lake Haze (Португалия)
Art Crime (Россия)
Room 2:
Soichi Terada - live (Япония)
Ol (Россия)
Sil (Россия)
Kausto - live (Россия)
Hoopa (Россия)
Shutta (Россия)
Room 3:
Luca Lozano (Германия)
DJ Normal 4 (Германия)
DJ 1985 (Россия)
El (Россия)
Module Werk (Россия)
Стоимость: 1200 рублей
Вечеринка пройдет
c 22 апреля, 22:30 по 23 апреля, 08:00
Место проведения:
Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
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