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Вечеринки OFF в центре дизайна Artplay

OFF – это серия крупных мероприятий, запланированных на 2017 год, каждое из которых отличается индивидуальной тематикой и составом артистов, вечеринки поочередно захватывает территории пространства Artplay. 22 апреля состоится новый эпизод серии OFF от Roots United. Замысел Rooms – объединить выбранную территорию в единую лабиринт-систему, состоящую из трех танцполов, комнат для экспонирования художественных объектов и рекреационных зон.

Три главных спота вечеринки – это три сцены, пронумерованные под стать ее тематике:

Room 1 принимает шоукейс лейбла Cr&#232;me Organization, специализирующегося на эйсиде, электро и мрачной электронике c характерным голландским привкусом. Оформление сцены вдохновлено эстетикой гаагских подпольных вечеринок 90-х.

Противоположностью во всех смыслах выступает Room 2 – компактный хаус танцпол, где безусловным событием станет долгожданный концерт Soichi Terada, в 88-ом году открывшего миру хаус-музыку из страны восходящего солнца.

Room 3 – это дань брейкбит, хардкор и джангл культуре, убедительно возрождающейся на танцполах по всему миру.

Room 1 – Creme Organization Showcase:
DJ TLR (Голландия)
Marco Bernardi (Великобритания)
Lake Haze (Португалия)
Art Crime (Россия)

Room 2:
Soichi Terada - live (Япония)
Ol (Россия)
Sil (Россия)
Kausto - live (Россия)
Hoopa (Россия)
Shutta (Россия)

Room 3:
Luca Lozano (Германия)
DJ Normal 4 (Германия)
DJ 1985 (Россия)
El (Россия)
Module Werk (Россия)

Стоимость: 1200 рублей
Вечеринка пройдет
c 22 апреля, 22:30 по 23 апреля, 08:00
Место проведения:
Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
Я иду!
Теги
Artplay, вечеринка электронном музыки, куда пойти на выходных
Вечеринка
Добавил velimira
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