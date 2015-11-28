Отгадай загадку Сфинска. Фестиваль в Этажах

8 и 9 апреля в Лофте «Этажи» пройдет фестиваль кошек породы Сфинкс. Гости познакомятся с удивительными созданиями, ведь сфинксы поражают не только внешним видом, но и «собачьим» характером, это очень умные и преданные людям животные.



Сфинкс — группа пород бесшёрстных кошек, в которую входят канадский и донской сфинксы, а также петерболды. Существует красивая легенда, о том, что кошки пожертвовали шерстью, чтобы согреть хозяина. На самом деле сфинксы стали бесшерстными благодаря естественной мутации. Сфинксы обладают несколько «некошачьим» характером, они легко обучаемы и привязаны к человеку.

На фестивале животные находятся под присмотром любящих хозяев и заводчиков, которые с удовольствием расскажут вам о своих питомцах и особенностях их характера.



Стоимость: 100 рублей, дети до семи лет бесплатно

