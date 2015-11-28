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Отгадай загадку Сфинска. Фестиваль в Этажах

8 и 9 апреля в Лофте «Этажи» пройдет фестиваль кошек породы Сфинкс. Гости познакомятся с удивительными созданиями, ведь сфинксы поражают не только внешним видом, но и «собачьим» характером, это очень умные и преданные людям животные.

Сфинкс — группа пород бесшёрстных кошек, в которую входят канадский и донской сфинксы, а также петерболды. Существует красивая легенда, о том, что кошки пожертвовали шерстью, чтобы согреть хозяина. На самом деле сфинксы стали бесшерстными благодаря естественной мутации. Сфинксы обладают несколько «некошачьим» характером, они легко обучаемы и привязаны к человеку.
На фестивале животные находятся под присмотром любящих хозяев и заводчиков, которые с удовольствием расскажут вам о своих питомцах и особенностях их характера.

Стоимость: 100 рублей, дети до семи лет бесплатно
Фестиваль пройдет
c 8 апреля, 09:00 по 9 апреля, 21:00
Место проведения:
Лофт проект «Этажи», пространство Витрина, второй двор, Лиговский пр., 74
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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