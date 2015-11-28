Дизайн-маркет «Лучшие люди»

Лучшие люди - это новый дизайн-маркет в Петербурге для людей, которых объединяет любовь к вещам, сделанным от всего сердца!У нас будет всё и на все случаи настроения - оригинальные подарки, неповторимые украшения, необычные предметы интерьера и неожиданные гастрономические сюрпризы.На маркете можно будет приобрести открытки с видами Петербурга на тему "семья", рисунки для них подготовлены детьми, от некоммерческого фонда Азбука добра, полученные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития и детям из малообеспеченных семей для получения дополнительного музыкального образования.Помимо покупок гости смогут:- сделать красивые фото с большими цветами от Алены Покидко в весенней фотозоне;- поучаствовать в различных мастер-классах на любой вкус и возраст, вот некоторые из них: Екатерина Звонова при помощи техники фьюзинг научит превращать стекло в украшения или предметы интерьера, Анна Лесная проведет мастер класс по изготовлению кулона с лесными и полевыми цветами, травами и натуральными камнями, студия рисования « illustratiON» подготовит лекцию и проведет мастер класс по каллиграфии и ботанической иллюстрации;- попробовать популярные сейчас и полезные raw десерты, освежающие смузи и смузи боулы, соленую карамель, паштеты и крем-мед.22-23 апреля с 12 до 20 час.Голицын Холл, Набережная реки Фонтанки д. 20