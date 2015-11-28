4 апреля, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (15/+13)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (6/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Дизайн-маркет «Лучшие люди»

Дизайн-маркет «Лучшие люди» встретит гостей 22-23 апреля в залах Голицын Холла по адресу наб. реки Фонтанки д 20

Лучшие люди - это новый дизайн-маркет в Петербурге для людей, которых объединяет любовь к вещам, сделанным от всего сердца!

У нас будет всё и на все случаи настроения - оригинальные подарки, неповторимые украшения, необычные предметы интерьера и неожиданные гастрономические сюрпризы.

На маркете можно будет приобрести открытки с видами Петербурга на тему "семья", рисунки для них подготовлены детьми, от некоммерческого фонда Азбука добра, полученные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития и детям из малообеспеченных семей для получения дополнительного музыкального образования.

Помимо покупок гости смогут:

- сделать красивые фото с большими цветами от Алены Покидко в весенней фотозоне;

- поучаствовать в различных мастер-классах на любой вкус и возраст, вот некоторые из них: Екатерина Звонова при помощи техники фьюзинг научит превращать стекло в украшения или предметы интерьера, Анна Лесная проведет мастер класс по изготовлению кулона с лесными и полевыми цветами, травами и натуральными камнями, студия рисования « illustratiON» подготовит лекцию и проведет мастер класс по каллиграфии и ботанической иллюстрации;

- попробовать популярные сейчас и полезные raw десерты, освежающие смузи и смузи боулы, соленую карамель, паштеты и крем-мед.

Вход для гостей свободный

22-23 апреля с 12 до 20 час.

Голицын Холл, Набережная реки Фонтанки д. 20 vk.com/ll_market www.instagram.com/best.people.market/
Фестиваль пройдет
c 22 апреля, 12:00 по 23 апреля, 20:00
Место проведения:
Набережная реки Фонтанки д. 20
Я иду!
Фестиваль
Добавил Alexsiberia
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: