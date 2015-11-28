28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Чтобы помнили. Военно-исторический фестиваль
Устройте себе настоящее путешествие во времени и пространстве, приезжайте 9 апреля в поселок Тесово-Нетыльский на международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», посвященный 75-ой годовщине Любанской наступательной операции.
Гости фестиваля станут свидетелями боев апреля-мая 1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии, побывают в музее под открытым небом, познакомятся с бытом солдат в аутентичных условиях, покатаются на узкоколейной железнодорожной технике.
12:00-18:00 работают интерактивные площадки
13:30 митинг на мемориале в центре поселка
15:00 - военно-историческая реконструкция на территории станции узкоколейной железной дороги.
Вход свободный
Гости фестиваля станут свидетелями боев апреля-мая 1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии, побывают в музее под открытым небом, познакомятся с бытом солдат в аутентичных условиях, покатаются на узкоколейной железнодорожной технике.
12:00-18:00 работают интерактивные площадки
13:30 митинг на мемориале в центре поселка
15:00 - военно-историческая реконструкция на территории станции узкоколейной железной дороги.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
9 апреля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
пос. Тесово-Нетыльский, Новгородский р-он Новгородской области
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