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Сходи на провокационный спектакль «Июль»

7 апреля в Музее советских игровых автоматов покажут провокационный спектакль театра Post «Июль». Зрители услышат исповедь безумца из уст хрупкой девушки.

Пьесу для одного актёра написал Иван Вырыпаев (сценарист фильмов «Кислород», «Эйфория», «Танец Дели»), а поставил режиссёр и лауреат театральных премий Дмитрий Волкострелов. Поэтичные откровения безумного старика-каннибала читает хрупкая актриса Алёна Старостина, что завораживает и пугает, заставляет по-особенному воспринимать провокационный текст.

Спектакль «Июль» — лауреат Санкт-Петербургской театральной премии «Прорыв» в категории «Лучшая работа режиссера» и номинант в категории «Лучшая женская роль».

Стоимость: 500-600 рублей
Спектакль пройдет
7 апреля, с 20:00 до 21:00
Место проведения:
Музей советский игровых автоматов, Конюшенная площадь, дом 2, литера В
Я иду!
Теги
куда пойти на неделе, музей советских игровых автоматов, театр Post
Спектакль
Добавил velimira
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